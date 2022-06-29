ЦБ высказался о рисках дефляционной спирали в России из-за крепкого рубля

Глава ЦБ Набиуллина заявила, что рисков дефляционной спирали в России нет

ЦБ не видит рисков дефляционной спирали в России, это коррекция весеннего роста цен, сказала глава регулятора Эльвира Набиуллина. Ее слова передает РИА Новости.

Управляемый валютный курс снижает самостоятельность денежно-кредитной политики, добавила она. Дефляционной спиралью называют ситуацию, когда снижение цен связано не с повышением количества товаров, а со снижением в экономике количества денег. Все вместе это означает сокращение производства и заканчивается кризисом.

Минэкономразвития России ожидает дефляцию в июне. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников 29 июня. В мае он уже говорил об опасности дефляционной спирали, однако с того момента процесс остановить не удалось. Несмотря на все принятые меры, рубль продолжил укрепляться.

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявлял, что адекватным курсом рубля стали бы 70–80 рублей, а не 55–60 рублей. При текущих параметрах российские предприятия теряют конкурентоспособность на мировом рынке, а бюджет испытывает проблемы. Центробанк не таргетирует курс рубля, в результате чего он «складывается таким, каким есть», пояснил он.