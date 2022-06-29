Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

ЦБ высказался о рисках дефляционной спирали в России из-за крепкого рубля

Глава ЦБ Набиуллина заявила, что рисков дефляционной спирали в России нет

Фото: Эльвира Набиуллина / РИА Новости

ЦБ не видит рисков дефляционной спирали в России, это коррекция весеннего роста цен, сказала глава регулятора Эльвира Набиуллина. Ее слова передает РИА Новости.

Управляемый валютный курс снижает самостоятельность денежно-кредитной политики, добавила она. Дефляционной спиралью называют ситуацию, когда снижение цен связано не с повышением количества товаров, а со снижением в экономике количества денег. Все вместе это означает сокращение производства и заканчивается кризисом.

Курс доллара от TradingView

Минэкономразвития России ожидает дефляцию в июне. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников 29 июня. В мае он уже говорил об опасности дефляционной спирали, однако с того момента процесс остановить не удалось. Несмотря на все принятые меры, рубль продолжил укрепляться.

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявлял, что адекватным курсом рубля стали бы 70–80 рублей, а не 55–60 рублей. При текущих параметрах российские предприятия теряют конкурентоспособность на мировом рынке, а бюджет испытывает проблемы. Центробанк не таргетирует курс рубля, в результате чего он «складывается таким, каким есть», пояснил он.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Саммит НАТО призвал Зеленского к военному решению конфликта на Украине
Попавший в смертельное ДТП сын бизнесмена из Крыма снимал дрифты на BMW на видео
Великобритания ввела санкции против миллиардера Владимира Потанина
Индия начала платить России необычным способом
Глава Приднестровья назвал провокацией обвинения в подготовке удара по Украине
Невеста случайно купила платье Dolce & Gabbana за шестую часть цены
На московских улицах появятся точки с бесплатным Wi-Fi
Спецоперация ФСБ в Волгограде против готовивших захват власти попала на видео
В Латвии предупредили Украину о долгом процессе вступления в ЕС
МЧС сообщило о локализации пожара на юге Москвы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.