Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США заявили о планах Ирана передать России военные беспилотники

Помощник Байдена по нацбезопасности Салливан: Иран планирует передать России военные БПЛА
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Иран намерен передать России до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе таких, которые могут нести вооружения. Об этом заявил помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет Reuters.

По его словам, американские власти располагают соответствующей информацией. При этом Салливан признал, что неясно, поставил ли уже Иран какие-то из этих беспилотников в Россию.

Кроме того, по данным Белого дома, Иран планирует обучать российские силы применению военных беспилотников. Салливан уточнил, что первые этапы обучения должны начаться уже в первых числах июля.

В то же время Салливан выразил мнение, что имеющаяся информация является доказательством, что специальная военная операция дорого обходится России в части поддержания вооружений.

Ранее сообщалось, что в России планируют производить ударные вертолетные беспилотники массой 750 килограммов для уничтожения живой силы и легкобронированной техники противника.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о десятках пострадавших в результате обстрела Новой Каховки ВСУ
Россиянкам назвали еще один провокационный тренд 2022 года
Байден направил на ратификацию протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Силуанов назвал способ снизить мировые цены на энергоносители
Никас Сафронов рассказал о своих отношениях с Софи Лорен
Доллар и евро назвали токсичными валютами
Появились детали переговоров между Малкиным и «Питтсбургом»
Канцлер Австрии назвал алкоголь выходом при отсутствии мер против инфляции
В США заявили о планах Ирана передать России военные беспилотники
Стало известно об обстреле Новой Каховки ракетами HIMARS
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.