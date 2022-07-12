В США заявили о планах Ирана передать России военные беспилотники

Помощник Байдена по нацбезопасности Салливан: Иран планирует передать России военные БПЛА

Иран намерен передать России до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе таких, которые могут нести вооружения. Об этом заявил помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет Reuters.

По его словам, американские власти располагают соответствующей информацией. При этом Салливан признал, что неясно, поставил ли уже Иран какие-то из этих беспилотников в Россию.

Кроме того, по данным Белого дома, Иран планирует обучать российские силы применению военных беспилотников. Салливан уточнил, что первые этапы обучения должны начаться уже в первых числах июля.

В то же время Салливан выразил мнение, что имеющаяся информация является доказательством, что специальная военная операция дорого обходится России в части поддержания вооружений.

Ранее сообщалось, что в России планируют производить ударные вертолетные беспилотники массой 750 килограммов для уничтожения живой силы и легкобронированной техники противника.