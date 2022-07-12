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Мужчина обронил беспроводные наушники на карниз, попытался их достать и погиб

AsiaOne: житель Гонконга выпал из окна и погиб, пытаясь достать с карниза Apple Airpods

Фото: SunTsiuKee111 / Wikimedia

В Гонконге мужчина потянулся за оброненными на карниз беспроводными наушниками, выпал из окна четвертого этажа и погиб. Об этом сообщает AsiaOne.

Звонок в экстренные службы поступил около полудня 12 июля. Прибывшие на место спасатели обнаружили на тротуаре под окнами пятиэтажного дома пострадавшего — 26-летнего жителя Гонконга по фамилии Фан. Мужчина находился в бессознательном состоянии, а рядом с ним валялись наушники Apple Airpods. Гонконгца отвезли в больницу, где он вскоре скончался. «Предварительное расследование показало, что мужчина поскользнулся и выпал из окна своей квартиры», — говорится в официальном заявлении полиции.

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Один из родственников Фана рассказал, что тот высунулся в окно, пошутив, что не собирается прыгать, после чего случайно сорвался вниз. В комнате, из которой мужчина выпал, сотрудники правоохранительных органов обнаружили футляр от беспроводных наушников. Источник в полиции рассказал СМИ, что, скорее всего, Фан стоял у окна в спальне и выронил наушники на карниз. Он попытался достать их и погиб.

В данный момент следователи изучают записи камер видеонаблюдения, чтобы подтвердить эту версию.

Ранее сообщалось, что двое китайских школьников спасли выпавшую из окна девочку. Ребенок застрял между прутьями решетки на шестом этаже.

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Никита Савин
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