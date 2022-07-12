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Экономика

Влияние покупки рекордного за три года объема валюты на экономику России оценили

Экономист Григорьев сообщил, что валютные активы россиян не способствуют росту экономики

Тот факт, что россияне купили на бирже рекордный объем валюты, свидетельствует о том, что россияне не доверяют рублю и надеются на рост стоимости валюты. При этом валютные активы не способствуют росту российской экономики, сообщил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил влияние такой покупки на российскую экономику.

Доверие к валюте

Россияне в апреле—июне купили на бирже рекордный за три года объем валюты. Он составил на 0,4 трлн рублей больше показателей за аналогичные периоды прошлых трех лет, говорится в обзоре рисков финансового рынка, подготовленном Банком России. Об этом сообщает РБК.

«В апреле Центральный банк снял ряд ограничений. Из них наиболее существенное — это 12-процентная комиссия за покупку долларов и евро. Естественно, люди стали скупать валюты. Во-первых, потому что они ей доверяют больше, чем рублю. Во-вторых, потому что рассчитывали на рост ее стоимости», — объяснил причины рекордного объема экономист.

Мертвый груз

Несмотря на тот факт, что особого влияния на российскую экономику это не оказало, в дальнейшем могут появиться последствия, считает Григорьев.

«Эти деньги в большинстве своем находятся в безналичной форме долларов и евро. А доллары и евро российские банки не вкладывают в российскую экономику. Единственное исключение — это покупка импортерами. Получается, что в форме валюты они лежат мертвым грузом — это плохо», — сообщил он.

Если бы они лежали в рублях, и граждане вкладывали бы их на депозитные счета, банки из этого бы составляли кредиты, соответственно, экономика получила бы кредитный механизм — это бы способствовало росту экономки

Владимир Григорьевфинансовый эксперт

При этом финансовый эксперт думает, что валютные ограничения в России будут сохраняться долго, потому что США и Евросоюз ввели запрет на поставку банкнот в Россию. А это, в свою очередь, приведет к тому, что часть валюты будет продаваться.

«И как раз рубли будут вкладываться на депозитные счета в банки, в ценные бумаги — это будет на пользу нашей экономики», — заключил он.

Ранее экономист назвал справедливый курс доллара в России. Он считает, что в будущем нужно отойти от политики слабого рубля и прийти к справедливому коридору в 55-60 рублей за доллар.

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Алена Шевченко
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