Экономист назвал справедливый курс доллара

Экономист Григорьев назвал справедливым курс 55-60 рублей за доллар

В будущем нужно отойти от политики слабого рубля. Справедливый коридор для доллара будет 55-60 рублей, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил свое мнение по курсу доллара.

Пора отойти от политики слабого рубля

Большинство россиян (39,8 процента) считают, что доллар должен стоить менее 50 рублей. Около 18 процентов назвали справедливым курс 50-60 рублей за доллар, 9,8 процента — 60-70 рублей. Около 3,6 процента респондентов считают выгодным курс 70-80 рублей за доллар. Примерно столько же (3 процента) готовы оценить его дороже 80 рублей.

В будущем нужно отойти от политики слабого рубля и прийти к справедливому коридору в 55-60 рублей за доллар Владимир Григорьев финансовый эксперт

«Россия как была, так и остается частью мировой экономики. Но то, что касается валютного рынка, то здесь ситуация очень резко изменилась. Из-за многочисленных ограничений на экспорт и импорт не существует объективной базы для формирования курса. Ее просто нет в данный момент. Поэтому никакого рыночного ценообразования по более-менее понятной модели курса сейчас нет. Сейчас он определяется только одним — соотношением экспорта и импорта», — сообщил Григорьев.

При этом, несмотря на санкции, у России остался довольно приличный экспорт, хотя импорт резко упал, заявил экономист. «Поэтому курс такой, какой он есть», — добавил он.

Перманентно дешевеющий рубль

С другой стороны, ситуация с перманентно дешевеющим рублем, которая существовала на протяжении десятилетий, порочна, заявил Владимир Григорьев.

«Она выгодна только сырьевым компаниям. Это не значит, что это плохо и нужно ущемлять интересы этих компаний, нет. Но сама по себе модель постоянно слабеющего рубля невыгодна всем остальным: ни гражданам, потому что у нас очень много импорта, ни тем, кто производит что-либо, потому что в российской продукции очень много иностранных комплектующих», — поделился своим мнением экономист.

В будущем нужно стремиться к восстановлению более справедливого курса рубля, не 75–80 рублей за доллар. Иначе программы по импортозамещению реализовать не удастся Владимир Григорьев финансовый эксперт

Ранее курсы доллара и евро на международном рынке сравнялись впервые за 20 лет, свидетельствуют данные площадки Investing.com. В прошлый раз паритет в стоимости валют был зафиксирован в декабре 2002 года. Курс евро опустился до 1 доллара 12 июля в 12:46 по московскому времени.