Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Россияне назвали справедливый курс доллара

Webbankir: россияне считают справедливым курс доллара менее 50 рублей

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Большинство россиян (39,8 процента) считают, что доллар должен стоить менее 50 рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опрос финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Около 18 процентов назвали справедливым курс 50–60 рублей за доллар, а 9,8 процента — 60–70 рублей. Около 3,6 процента респондентов считают выгодным курс 70–80 рублей за доллар. Примерно столько же (три процента) готовы оценить его дороже 80 рублей.

Курс доллара от TradingView

Четверть опрошенных (25,8 процента) сказали, что им безразлично, каким будет курс. Долларовые накопления есть всего у восьми процентов респондентов.

Ранее сообщалось, что россияне захотели доллар по 65 копеек. Около 26 процентов опрошенных желают видеть «советский» курс валюты, следует из опроса банка «Открытие». Еще 27 процентов опрошенных считают, что курс должен быть около 20–30 рублей за доллар. В целом 19 процентов считают, что нынешний курс рубля к доллару искусственно завышен.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
ВСУ нанесли удар дроном-камикадзе по домам в Запорожской области
Хакеры удаленно взломали автомобили Honda
Названа лучшая одежда для офиса в жару
Тайвань проведет по всему острову имитирующие атаки КНР учения
Открывший стрельбу по отдыхающим на пляже россиянин попал на видео
Глава Крыма опроверг наличие символа Z на одежде избитого в Судаке
Российские банки начали переходить на китайскую систему
Попытку Японии привлечь нейтральные страны к санкциям против России оценили
Подросток спас трех девушек и полицейского от гибели в реке
Политолог назвал возможную цель ударов ВСУ по Новой Каховке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.