Россияне назвали справедливый курс доллара

Webbankir: россияне считают справедливым курс доллара менее 50 рублей

Большинство россиян (39,8 процента) считают, что доллар должен стоить менее 50 рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опрос финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Около 18 процентов назвали справедливым курс 50–60 рублей за доллар, а 9,8 процента — 60–70 рублей. Около 3,6 процента респондентов считают выгодным курс 70–80 рублей за доллар. Примерно столько же (три процента) готовы оценить его дороже 80 рублей.

Четверть опрошенных (25,8 процента) сказали, что им безразлично, каким будет курс. Долларовые накопления есть всего у восьми процентов респондентов.

Ранее сообщалось, что россияне захотели доллар по 65 копеек. Около 26 процентов опрошенных желают видеть «советский» курс валюты, следует из опроса банка «Открытие». Еще 27 процентов опрошенных считают, что курс должен быть около 20–30 рублей за доллар. В целом 19 процентов считают, что нынешний курс рубля к доллару искусственно завышен.