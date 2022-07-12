Блогерша раскрыла «сводящий с ума» мужчин цвет лака на ногтях у девушек

TikTok-блогерша Анастасия назвала красный лак на ногтях у девушек «сводящим с ума» мужчин

Блогерша Анастасия (фамилия неизвестна) раскрыла, лаком какого цвета следует красить ногти девушкам, чтобы нравиться мужчинам. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

По словам пользовательницы соцсети, чтобы выглядеть элегантно, необходимо отказаться от большой длины, украшений и неоновых оттенков при создании маникюра. Взамен она посоветовала выбирать кремовый, розовый, белый, бордовый и красный цвета. «Мой личный фаворит — красный лак для ногтей, он просто сводит мужчин с ума», — заявила инфлюэнсерша.

Кроме того, юзерша отметила, что испортить образ способны неаккуратные аксессуары, на которых видны трещины или потертости. «Ваша сумка необязательно должна быть дизайнерской, чтобы выглядеть шикарно и стильно. Ей просто следует быть в отличном состоянии», — пояснила она.

Ранее в июле стилистка Ханна Чан раскрыла удешевляющие женский образ цвета. По словам эксперта, испортить внешний вид могут предметы гардероба ярких оттенков, поскольку их трудно правильно сочетать с другими вещами, и не каждая покупательница сможет составить из них элегантный наряд.