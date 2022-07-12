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Россиянка слетала на роскошный курорт в ОАЭ и описала его фразой «дешевле Сочи»

Читательница «Тонкостей туризма» рассказала о роскошном отдыхе в ОАЭ за 140 тысяч рублей

Фото: Irina Wilhauk / Shutterstock

Россиянка слетала на роскошный курорт в ОАЭ по системе «все включено», расположенный посреди пустыни, и описала его фразой «дешевле Сочи и Турции». Своими впечатлениями от отдыха она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Женщина отметила, что неделя отдыха на двоих в четырехзвездочном отеле Hampton by Hilton Marjan Island обошлась в 140 тысяч рублей, при этом отпуск в Дубае стоил гораздо дороже.

По словам туристки, в Эмиратах ей нравится восточный колорит, уровень сервиса и комфорта, а также наличие развлечений на любой вкус. На этот раз вместе с семьей она решила отдохнуть подальше от цивилизации, поэтому выбрала гостиницу в городе Аль-Джазира-аль-Хамра. «Вокруг ничего. Вечером — тишина, только песок и море», — написала женщина.

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12 июня 2021

Россиянка рассказала, что жара особо не ощущалась благодаря исправной работе кондиционеров в аэропорту, автобусе и отеле.
Из плюсов объекта размещения она назвала новые стильно оформленные номера с просторным балконом, бассейн с охлажденной водой, очень теплое море, хороший спа-центр с сауной и хамамом. Из минусов — плохо работающий интернет, однообразную еду, большое число отдыхающих с детьми и нехватку пляжных полотенец.

Ранее россиянка побывала в ОАЭ и пожаловалась на изнуряющую жару на курорте. По словам женщины, она «чуть не спеклась», а воздух был теплый, «как из фена».

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Ксения Жарова
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