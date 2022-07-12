Европе пообещали годы кризиса

Глава Acciaierie d'Italia Франко Бернабе: энергокризис продлится не менее четырех лет

Энергетический кризис в Европе продлится не менее четырех лет, если цены на энергоносители останутся на нынешнем уровне. Об этом в интервью La Stampa рассказал глава ведущего итальянского сталелитейного предприятия Acciaierie d'Italia Франко Бернабе.

По его мнению, ситуация коренным образом не изменится, пока новые заводы по производству СПГ не будут введены в эксплуатацию на международном уровне. Бернабе констатировал, что на фоне обострения геополитических отношений Москвы и Европы российского газа по-прежнему будет не хватать, и противостояние будет продолжаться. По его мнению, рост цен на газ, от которых зависит стоимость электроэнергии, был вызван «сочетанием факторов спроса и предложения».

«На последнюю повлияло сокращение выработки ветровой энергии в Северном море и гидроэлектроэнергии в Аргентине и Бразилии. В то же время в Европе, Японии, Корее и Китае подскочил спрос на энергию в результате восстановления экономики после пандемии», — прокомментировал глава Acciaierie d'Italia. Бернабе добавил, что экспортные мощности СПГ могут быть существенно увеличены только к 2026 году. «Европейской промышленности потребовалось 50 лет, чтобы заменить нефть и уголь газом. Комиссия ЕС, не принимая во внимание сложность проекта, посчитала, что всего за десять лет газ можно будет заменить возобновляемыми источниками энергии», — посетовал он.

Энергокризис может затронуть европейские страны в ближайшие месяцы, поскольку ситуация на мировом энергетическом рынке достаточно напряжена, а газ, импортируемый государствами по большей части из России, поступает в регион в сокращенных объемах. Спасением от кризиса, вероятно, может стать только относительно мягкая зима.