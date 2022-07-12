Помощника прокурора Москвы приговорили к четырем годам за коррупцию

Экс-помощник прокурора Кишкурно получила 4 года колонии за получение особо крупной взятки

Мещанский суд Москвы приговорил к четырем годам колонии бывшего старшего помощника прокурора столицы Елену Кишкурно, признав ее виновной в коррупции. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что родственница генерала МЧС Валерия Кишкурно также была лишения звания младшего советника юстиции и оштрафована на пять миллионов рублей.

Она была признана виновной в получении взятки от руководства космической «Корпорации ВНИИЭМ». По одной из версий, Кишкурно стала инициатором внеплановой проверки предприятия. Не найдя серьезных нарушений законодательства, она тем не менее заявила гендиректору компании Леониду Макриденко, что готова составить отчет об отсутствии якобы выявленных нарушений за 5 миллионов рублей.

Ранее Дзержинский районный суд Перми приговорил к 11 годам лишения свободы бывшего прокурора Индустриального района города Сергея Мурая, признав его виновным в нескольких эпизодах получения взяток на общую сумму 2,15 миллиона рублей и посредничестве при передаче 3,83 миллиона рублей бывшему главному судебному приставу Пермского края Игорю Кожевникову.