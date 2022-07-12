Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Перечислены главные модные тренды лета 2022 года

The Symbol: главными трендами лета 2022 года стали платья в горох и трикотажные шорты

Фото: Shutterstock

Редакторы модного журнала The Symbol перечислили главные тренды лета 2022 года. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

В первую очередь журналисты отметили в своем списке платья в горох, трикотажные шорты, юбки с запахом и брюки ярких цветов. Кроме того, эксперты включили в рейтинг блузы из джинсовой и прозрачной ткани.

Помимо прочего, в жарком сезоне стали модными рубашки с коротким рукавом. Авторы материала утверждают, что названная одежда будет отлично сочетаться с льняными брюками в пижамном стиле. Вдобавок они пояснили, что подобные рубашки универсальны и подходят как для офиса, так и для пляжа.

Также редакторы обратили внимание на аксессуары. По их мнению, летом будут в моде соломенные сумки и «теннисные» ожерелья, украшенные рядом бриллиантов и стразов. Отмечается, что название второго упомянутого аксессуара происходит по аналогии с «теннисным» браслетом. Его очень любила носить американская теннисистка Крис Эверт и не снимала его даже во время игр, заключают журналисты.

Ранее в июле российская стилистка Анна Чигиринских назвала комбинезон свадебным трендом лета 2022 года. Кроме того, она отметила, что девушки также могут выбирать в качестве наряда на торжество брючные костюмы, причем не только белого цвета, но и актуального розового оттенка.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Польша приготовилась передать Украине две сотни модернизированных танков
Госдума рассмотрит вопрос об утверждении Мантурова на должность вице-премьера
Названы лучшие фрукты для сохранения красоты и здоровья после 50 лет
В Энергодаре сбили еще два дрона-камикадзе ВСУ
Доктор Мясников оценил перспективы введения масочного режима в России
Названа причина отсутствия Кокорина на сборах «Фиорентины»
Свекровь задумала перещеголять невестку на свадьбе и была обругана в сети
ДНР понадеялась на признание со стороны КНДР
Российского водителя осудили на 23 года за убийство и изнасилование пассажирки
Названа разница в мощности между Windows 10 и 11
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.