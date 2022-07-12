Перечислены главные модные тренды лета 2022 года

The Symbol: главными трендами лета 2022 года стали платья в горох и трикотажные шорты

Редакторы модного журнала The Symbol перечислили главные тренды лета 2022 года. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

В первую очередь журналисты отметили в своем списке платья в горох, трикотажные шорты, юбки с запахом и брюки ярких цветов. Кроме того, эксперты включили в рейтинг блузы из джинсовой и прозрачной ткани.

Помимо прочего, в жарком сезоне стали модными рубашки с коротким рукавом. Авторы материала утверждают, что названная одежда будет отлично сочетаться с льняными брюками в пижамном стиле. Вдобавок они пояснили, что подобные рубашки универсальны и подходят как для офиса, так и для пляжа.

Также редакторы обратили внимание на аксессуары. По их мнению, летом будут в моде соломенные сумки и «теннисные» ожерелья, украшенные рядом бриллиантов и стразов. Отмечается, что название второго упомянутого аксессуара происходит по аналогии с «теннисным» браслетом. Его очень любила носить американская теннисистка Крис Эверт и не снимала его даже во время игр, заключают журналисты.

Ранее в июле российская стилистка Анна Чигиринских назвала комбинезон свадебным трендом лета 2022 года. Кроме того, она отметила, что девушки также могут выбирать в качестве наряда на торжество брючные костюмы, причем не только белого цвета, но и актуального розового оттенка.