Названа лучшая одежда для офиса в жару

The Voice: мужской жилет и шорты-бермуды названы лучшей одеждой для офиса в жаркую погоду

Редакторы модного журнала The Voice назвали лучшую одежду для офиса в жаркую погоду. Соответствующий материал появился на сайте издания.

В первую очередь, специалисты рекомендуют женщинам обратить внимание на такой предмет мужского гардероба, как жилет. По их мнению, данная вещь отлично сочетается не только с брюками, но и с джинсами.

Кроме того, в список актуальной офисной одежды попали плиссированные юбки и шорты-бермуды, под которые можно надевать туфли или кроссовки. Причем вторую вещь также легко комбинировать с рубашками или худи, поясняют эксперты.

В заключение авторы материала обратили внимание читательниц на предметы гардероба белого цвета и с принтом в полоску. Журналисты объяснили, что в летний сезон подобная одежда достаточно комфортна в носке и уместна не только в офисе, но и на деловых встречах.

Ранее в июле российская стилистка Ольга Ким раскрыла простые способы выглядеть модно в жару. Так, специалистка порекомендовала выбирать одежду светлых тонов, в частности пастельной гаммы. По ее мнению, наиболее удачно в летние образы впишутся приглушенные оттенки зеленого, желтого, розового, голубого, а также цвет слоновой кости и ванильный. Кроме того, эксперт посоветовала обращать внимание на состав вещи, включающий лен, хлопок и натуральные ткани с добавлением полиэстра.