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Российская стилистка раскрыла способы выглядеть модно в жару

Стилистка Ольга Ким посоветовала выбирать одежду пастельной гаммы в жаркую погоду

Фото: Thom Bradley / Unsplash

Российская стилистка Ольга Ким раскрыла простые способы выглядеть модно в жаркую погоду. Ее рекомендации опубликовали NEWS.ru.

Собеседница издания порекомендовала выбирать одежду светлых тонов, в частности, пастельной гаммы. По ее мнению, наиболее удачно в летние образы впишутся приглушенные оттенки зеленого, желтого, розового, голубого, а также цвет слоновой кости и ванильный. Кроме того, эксперт посоветовала обращать внимание на состав вещи. Так, комфортными в жару материалами считаются лен, хлопок и натуральные ткани с добавлением полиэстера.

Летом следует носить одежду свободных силуэтов, уточнила Ким. «Например, отличный вариант — свободное платье, которое мало прикасается к телу, если вы готовы к расслабленным образам. Сейчас еще очень актуальный вариант — костюмы с рубашкой. Это могут быть либо свободно струящиеся брюки и такая же свободная рубашка, либо это шорты с рубашкой с коротким рукавом», — рассказала она.

Ранее в июне российская стилистка Полли Рыжова перечислила самые модные цвета на лето 2022 года. По словам инфлюэнсера, трендом сезона являются не только яркие оттенки, но и пастельная гамма. Одним из самых актуальных цветов эксперт назвала зефирный розовый, а также признанный главным оттенком года сиренево-синий.

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Полина Гераскина
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