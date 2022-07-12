Россияне массово устремились в соседнюю страну после открытия границ

Глава АТОР Ломидзе сообщила об ажиотажном спросе на визы в Финляндию среди россиян

Российские туристы массово захотели отправиться в Финляндию на фоне новостей об открытии границ и снятии всех коронавирусных ограничений на ее пересечение. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Глава АТОР рассказала, что возможность поездок в Финляндию и Эстонию «очень порадовала наших туристов». Так, благодаря открытию сухопутных границ с соседними странами россияне устремятся на отдых и в другие европейские государства.

«Есть, как оценивали наблюдатели туристического рынка, ажиотажный спрос на финские визы. В Петербурге невозможно уже записаться, только на вторую половину августа», — добавила Ломидзе. При этом она подметила, что спрос на визы все равно несопоставим с уровнем 2019 года.

Ранее в июле Майя Ломидзе предупредила о двукратном подорожании туров в Египет и Турцию. По ее мнению, таким образом турецкие и египетские отельеры пытаются компенсировать потери предыдущих лет, возникшие из-за пандемии.