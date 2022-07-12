Россиян предупредили о двукратном росте цен на отдых в Турции и Египте

Глава АТОР Ломидзе: отельеры Турции и Египта повышают цены, чтобы компенсировать потери

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила о двукратном подорожании туров в Египет и Турцию. Об этом она предупредила в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам Ломидзе, из-за высокого спроса цены на отдых выросли «примерно в два раза». Глава АТОР считает, что таким образом турецкие и египетские отельеры пытаются компенсировать потери предыдущих лет, возникшие из-за пандемии. При этом собеседник радиостанции отметила, что направления все равно остаются лидерами среди российских туристов.

«В совокупности мы получаем повышение цены, что на данный момент пока на спросе никак не отражается. Люди готовы ехать за такие деньги», — добавила Ломидзе

Кроме того, исполнительный директор АТОР напомнила, что в Египет и Турцию сохраняется «определенный дефицит перевозки».

Ранее российских туристов предупредили о подорожании туров за рубеж из-за повышения внутренних курсов валют у туроператоров. Представители отрасли заметили, что за несколько дней цена путевок может вырасти на 20–30 тысяч рублей.