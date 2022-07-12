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Казахстан построит паромный флот и новый порт на Каспийском море

В Мининдустрии Казахстана пообещали построить 10 паромов и новый порт на Каспийском море

Фото: Ольга Головко / РИА Новости

Казахстан планирует построить собственный паромный флот из 10 судов, а также новый порт на Каспийском море для увеличения экспортного потенциала. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя комитета транспорта при Министерстве индустрии и инфраструктурного развития республики Касым Тлепов, пишет «Sputnik Казахстан».

По словам чиновника, в текущей экономической обстановке стране требуется срочно нарастить транзитные мощности, а также усовершенствовать торговую инфраструктуру. Он указал, что пока Нур-Султан располагает лишь четырьмя сухогрузами, а монополистом в сфере грузоперевозок в регионе является Азербайджан.

«Казахстан никогда не был морской страной и поэтому не задействовал в полном объеме возможности морских перевозок. Теперь другое время», — пояснил Тлепов.

Он также добавил, что новый грузовой терминал, скорее всего, будет построен в Актау. К строительству привлекут международные компании, в частности, контейнерных операторов Maersk, MSC и COSCO Shipping. «Сегодня мы испытываем дефицит в контейнерах», — отметил Тлепов.

Ранее в Новороссийске суд постановил на 30 дней остановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума. На эту компанию приходится 80 процентов экспортируемой Казахстаном нефти, в том числе с месторождения Тенгиз.

В ответ на это президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решил инициировать рассмотрение новых маршрутных вариантов для поставки нефти в обход России. Он также назвал приоритетным Транскаспийский маршрут, который начинается из Китая, а после Казахстана проходит через акваторию Каспийского моря и далее — в Азербайджан, Грузию и Турцию, откуда можно осуществлять поставки в страны Европы.

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Алевтина Запольская
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