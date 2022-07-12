Россиянкам назвали еще один провокационный тренд 2022 года

Сотрудник бренда a quick buck Уралович назвал флоссинг популярным трендом 2022 года

Сотрудник российского модного бренда a quick buck Роман Уралович назвал россиянкам еще один провокационный тренд 2022 года. Соответствующие комментарии поступили в распоряжение «Ленты.ру» в понедельник, 11 июля.

Так, популярным представитель марки называет флоссинг — декорирование одежды с разрезами тонкими завязками, лентами и ремешками. Отмечается, что данный прием применим ко всем предметам гардероба — платьям, брюкам, кроп-топам, кардиганам, юбкам, боди, купальникам.

Считается, что флоссинг стал актуальным благодаря таким брендам, как Jacquemus, Dion Lee и Musier, а также знаменитостям — певице Дженнифер Лопес и телезвезде Ким Кардашьян.

«Флоссинг позволяет выгодно подчеркнуть фигуру и самые привлекательных и выразительные ее участки. Однако модницам, решившим носить такую одежду, стоит быть аккуратными: ремешки могут сделать недостатки фигуры более явными. Например, если будут передавливать и создавать на теле складки», — отмечает Уралович.

Ранее в июле эксперты российского модного бренда You Wanna перечислили скандальные тренды, вернувшиеся из 2000-х годов. Дизайнеры марки отмечают, что одной из главных тенденций нулевых являлась так называемая «агрессивная сексуальность» с присущим ей стремлением демонстрировать как можно больше участков обнаженного тела. Данный тренд прослеживается и сейчас, так как популярность вновь обрели платья из сетки, микроюбки и пайетки.