На Украину по Дунаю начали прибывать суда для вывоза зерна

В речные порты Украины на Дунае начали прибывать суда для загрузки зерном

В речные порты Украины на Дунае прибыли первые суда для загрузки зерном. Об этом сообщает радио Sputnik.

Уточняется, что безопасность восьми сухогрузов «обеспечивают военно-морские силы Украины».

9 июля администрация морских портов Украины сообщила о восстановлении судоходства по каналу Дунай — Черное море для судов, перевозящих агропродукцию. По утверждению организации, это стало возможным в частности «из-за освобождения острова Змеиный».

Ранее президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган назвал сроки решения проблемы вывоза украинского зерна. Он заявил, что Анкара намерена активизировать контакты с Москвой и Киевом, чтобы решить эту проблему за 7-10 дней.