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Парикмахер назвала три визуально старящие ошибки при создании прически

Парикмахер Дана Тейт заявила, что слишком короткие челки визуально старят девушек

Кадр: @thedanatate

Парикмахер Дана Тейт назвала три визуально старящие ошибки при создании прически. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

По словам эксперта, образ девушки может испортить слишком короткая челка в стиле 1980-1990-х годов. Кроме того, тем, кто хочет выглядеть привлекательнее, она посоветовала избегать использования лака для волос. «Из-за него у вас словно каска на голове», — заявила специалистка.

В то же время Тейт призвала обладательниц неконтрастного цветотипа внешности отказаться от окрашивания всей длины волос в темный тон. «Добавьте несколько мелированных прядей, обрамляющих лицо, и вы будете казаться минимум на десять лет моложе», — заключила автор видео.

В декабре 2021 года известный российский стилист Влад Лисовец назвал макияж и прическу, которые визуально старят женщин. В первую очередь эксперт порекомендовал россиянкам использовать в повседневной жизни меньше косметики, акцентируя внимание на ресницах и губах. Кроме того, специалист посоветовал делать на праздничные мероприятия небрежные укладки.

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Алина Гостева
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