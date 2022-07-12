Парикмахер назвала три визуально старящие ошибки при создании прически

Парикмахер Дана Тейт заявила, что слишком короткие челки визуально старят девушек

Парикмахер Дана Тейт назвала три визуально старящие ошибки при создании прически. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

По словам эксперта, образ девушки может испортить слишком короткая челка в стиле 1980-1990-х годов. Кроме того, тем, кто хочет выглядеть привлекательнее, она посоветовала избегать использования лака для волос. «Из-за него у вас словно каска на голове», — заявила специалистка.

В то же время Тейт призвала обладательниц неконтрастного цветотипа внешности отказаться от окрашивания всей длины волос в темный тон. «Добавьте несколько мелированных прядей, обрамляющих лицо, и вы будете казаться минимум на десять лет моложе», — заключила автор видео.

В декабре 2021 года известный российский стилист Влад Лисовец назвал макияж и прическу, которые визуально старят женщин. В первую очередь эксперт порекомендовал россиянкам использовать в повседневной жизни меньше косметики, акцентируя внимание на ресницах и губах. Кроме того, специалист посоветовал делать на праздничные мероприятия небрежные укладки.