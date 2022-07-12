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Хакер рассказал о «помощи» офиса Зеленского в пленении украинских войск

Хакер RaHDIt заявил, что офис Зеленского «помог» пленить украинские силы под Мариуполем

Фото: РИА Новости

Участник российской хакерской группы RaHDIt рассказал о «помощи» офиса президента Украины Владимира Зеленского в пленении большой группы украинских войск под Мариуполем. Его слова передает РИА Новости.

По словам хакера, речь идет о ситуации, когда представители украинского генштаба предлагали отступить из Мариуполя, вывести войска, а им запретили это делать. «В результате чего на "Азовсталь", кроме самого националистического батальона "Азов", туда съехались морская пехота и тероборона, и кого там только не было», — рассказал он.

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Марина Совина
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