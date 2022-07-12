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Лукашенко рассказал о развязанной против Белоруссии гибридной войне

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что против республики развязана гибридная война
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Михаил Климентьев / Sputnik / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против республики была развязана полномасштабная гибридная война, носящая наступательный характер. Главу государства цитирует БЕЛТА.

Как рассказал президент, давление на Белоруссию растет во многих сферах. Это, считает он, подтверждает тот факт, что против республики развязана гибридная война.

«В этой войне задействованы как национальные, так и коалиционные структуры Североатлантического блока, которые специализируются на проведении психологических операций и подрывных действий в киберпространстве», — заявил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что политика Запада приближает мир к пропасти большой войны. По его мнению, западные страны наращивают военные силы в интересах сохранения гегемонии.

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Алевтина Запольская
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