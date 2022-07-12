Россиянам раскрыли способы сэкономить при покупке квартиры в ипотеку

Финансовый эксперт Лашко посоветовал брать объекты с ремонтом, чтобы сэкономить на ипотеке

При покупке недвижимости стоит помнить о возможности рефинансирования ипотеки и рассматривать жилье с отделкой, заявил финансовый эксперт, руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко. В разговоре с «Лентой.ру» он раскрыл способы сэкономить при покупке квартиры в ипотеку.

Прежде чем брать ипотеку, нужно проанализировать, какие действующие кредиты есть у человека и принять решение о скорейшем их погашении, чтобы снизить нагрузку на семейный бюджет, отметил Лашко. Чтобы существенно сэкономить средства при покупке недвижимости, покупателю стоит обратить внимание на предложения с хорошим ремонтом, добавил он. Это избавит человека от затрат в будущем, резюмировал эксперт.

«Как показывает практика, на ремонт люди берут более дорогостоящие потребительские кредиты, что существенно увеличивает долговую нагрузку. В данной ситуации покупка квартиры с хорошим ремонтом позволит “упаковать” затраты на ремонт в сумму ипотечного займа, ставка по которому значительно ниже потребительского кредитования», — рассказал финансовый эксперт.

На рынке стали распространены программы субсидированной ипотеки от застройщиков, обратил внимание Лашко. Ставки по ним начинаются от 0,1 процента.

«Это значит, что они реализуют недвижимость с дисконтом, если покупатель готов передать наличные, либо по высокой цене с ипотекой 0,1 процента на весь срок действия договора. Такие предложения следует рассматривать, если заемщик планирует оплачивать заем весь срок действия договора. Если клиент хочет выплатить долг быстрее, подобные условия будут невыгодны», — подчеркнул специалист.

Также сэкономить можно при покупке объектов по ставке, не субсидированной государством. Она составляет примерно 10,5 процента, сообщил Лашко.

В стране отмечается дефляция, то есть понижение стоимости услуг. Как итог — ставка ЦБ снижается, что приводит к снижению ставок по ипотечным продуктам. Взяв заем под 10,5 процентов, потребитель сможет рассчитывать на рефинансирование кредита в конце года. Подобными ухищрениями всегда нужно пользоваться, так как они несут прямую выгоду для заемщика Алексей Лашко финансовый эксперт

Если покупатель встречает отличное предложение по цене объекта, но его пугает ставка по займу, имеет смысл кредитоваться сейчас под условные 10,5 процента, добавил финансовый эксперт. Это даст возможность рефинансироваться в конце года под восемь процентов. «Скорее всего это будет уже другой банк, так как банк, выдающий заем под 10,5 процента вряд ли добровольно пойдет на снижение процентной ставки», — заключил специалист.

В июне 2022 года москвичи резко охладели к ипотеке — число сделок с использованием жилищных кредитов на вторичном рынке столицы сократилось на 85 процентов по сравнению с аналогичным месяцем в 2021-м. К такому выводу пришли аналитики компании «Инком-Недвижимость».