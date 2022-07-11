«Инком-Недвижимость»: число ипотечных сделок на вторичном рынке Москвы сократилось на 85%

В июне 2022 года москвичи резко охладели к ипотеке — число сделок с использованием жилищных кредитов на вторичном рынке столицы сократилось на 85 процентов по сравнению с аналогичным месяцем в 2021-м. К такому выводу пришли аналитики компании «Инком-Недвижимость» в своем исследовании, пишет РБК.

Похожая динамика, по данным специалистов, наблюдалась в марте текущего года по сравнению с февралем (минус 84,3 процента), когда покупатели вторичных квартир хотели заключить сделки по старым ипотечным ставкам, до повышения. Однако по сравнению с маем 2022-го число сделок с использованием жилищных кредитов в июне выросло на восемь процентов — аналитики связывают это с оживлением спроса на фоне снижения ключевой ставки ЦБ.

По оценкам «Инком-Недвижимости», в июне на долю ипотечных сделок пришлось 15,5 процента в общем объеме. При этом чаще всего клиенты использовали заемные средства в качестве доплаты для улучшения жилищных условий, а не для приобретения первой недвижимости.

Специалисты отметили, что средняя цена предложения на вторичном рынке Старой Москвы достигла 281 тысячи рублей за один квадратный метр — это на 4,1 процента больше, чем в июне 2021-го, и на 1,5 процента меньше показателей мая 2022-го.

Ранее эксперты выяснили, в июне в Москве и Подмосковье было продано почти в два раза меньше квартир в новостройках, чем в аналогичный период годом ранее. Однако специалисты ожидают, что в среднесрочной перспективе спрос на приобретение недвижимости восстановится.