Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянина осудят за изнасилование подруги своей девушки

В Астрахани 27-летнего россиянина осудят за изнасилование подруги своей спящей девушки

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Астрахани 27-летнего местного жителя осудят за изнасилование 22-летней подруги своей девушки. Об этом во вторник, 12 июля, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Андрей Хегай.

Также ему вменяют совершение преступлений по статьям 127 («Незаконное лишение свободы») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

По данным следствия, ночью 3 апреля в квартире в одном из домов на улице Куликова россиянин вместе со своей возлюбленной и ее подругой распивал спиртное. После того как его девушка ушла спать, мужчина надругался над потерпевшей, при этом не давал ей покинуть квартиру.

16 мая сообщалось, что в Москве 46-летний мужчина избил знакомую, изнасиловал ее и сбежал через окно на 9-м этаже.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Первый случай оспы обезьян подтвержден в России
Москвича и десятерых его сообщников осудят за продажу наркотиков в даркнете
Россияне смогут больше зарабатывать на просмотрах видео
В Турции микроавтобус с туристами упал в пропасть
Биолог назвала сроки новой вспышки COVID-19 в России
Первый случай заражения обезьяньей оспой зарегистрировали в России
Роспотребнадзор оценил состояние первого заболевшего оспой обезьян россиянина
Появилось видео последствий обстрела Новой Каховки
Удар по Новой Каховке назвали терактом
США предупредили о росте цен на нефть до 140 долларов при одном условии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.