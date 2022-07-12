Россиянина осудят за изнасилование подруги своей девушки

В Астрахани 27-летнего россиянина осудят за изнасилование подруги своей спящей девушки

В Астрахани 27-летнего местного жителя осудят за изнасилование 22-летней подруги своей девушки. Об этом во вторник, 12 июля, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Андрей Хегай.

Также ему вменяют совершение преступлений по статьям 127 («Незаконное лишение свободы») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

По данным следствия, ночью 3 апреля в квартире в одном из домов на улице Куликова россиянин вместе со своей возлюбленной и ее подругой распивал спиртное. После того как его девушка ушла спать, мужчина надругался над потерпевшей, при этом не давал ей покинуть квартиру.

16 мая сообщалось, что в Москве 46-летний мужчина избил знакомую, изнасиловал ее и сбежал через окно на 9-м этаже.