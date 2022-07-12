Звезда сериала «Настоящие домохозяйки» признала вину по делу о мошенничестве

Звезда сериала «Настоящие домохозяйки» Джен Шах признала вину по делу о мошенничестве

48-летняя звезда сериала «Настоящие домохозяйки Солт-Лейк-Сити» Джен Шах признала себя виновной в сговоре с целью мошенничества. Об этом сообщает The Guardian.

За неделю до судебного разбирательства по делу о мошенничестве, которое должно было состоятся 18 июля, Шах подала заявление в федеральный суд Манхэттена, в котором сообщила, что признает свою вину.

В марте 2021 года звезду сериала обвинили в обмане сотен людей, которым женщина вместе со своими сообщниками продавала товары, не представляющие ценности, посредством телемаркетинга.

«С 2012 года по март 2021-го я договаривалась с сообщниками о совершении мошенничества с использованием электронных средств. Я знала, что это неправильно. Я знала, что многие люди пострадали, и мне очень жаль», — заявила Шах в суде.

Прокуратура поведала, что звезда сериала использовала имена своих родственников в отчетах, а также взаимодействовала с сообщниками с помощью зашифрованных приложений. Сообщается, что в обмен на заявление о признании вины правоохранительные органы сняли с женщины обвинения в отмывании денег.

За сговор с целью мошенничества прокуратура потребовала заключить Шах в тюрьму сроком на 14 лет, взыскать со звезды «Настоящих домохозяек» 9 миллионов долларов в качестве возмещения ущерба пострадавшим и конфисковать 6 миллионов.

«Настоящие домохозяйки Солт-Лейк-Сити» — американский телевизионный проект, выходивший на экраны с 2020 года, который фокусировался на личной и профессиональной жизни шести женщин из штата Юты, США.

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