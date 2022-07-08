Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Племянника осужденного рэпера Young Thug обвинили в убийстве девушки

Племянника осужденного рэпера Young Thug обвинили в убийстве девушки выстрелом в лицо

Фото: TMZ

Племянника осужденного рэпера Young Thug обвинили в убийстве своей девушки. Об этом сообщает TMZ.

Молодого человека по имени Фардерин Деонта Гриер полицейские обнаружили у дома рядом с телом его возлюбленной Дестини Фитцпатрик. Подозреваемый заявил, что является племянником американского рэпера Young Thug, позже эту информацию подтвердил источник из окружения артиста.

Гриер сообщил правоохранителям, что на погибшую было совершенно вооруженное нападение неизвестными людьми в масках. Позже племянник исполнителя сознался, что сам убил девушку, выстрелив ей в лицо.

Соседка Гриера подтвердила, что слышала ссору в доме молодого человека, после чего раздался выстрел.

В мае этого года 30-летнего американского рэпера Young Thug арестовали и обвинили в совершении 56 преступлений. На данный момент исполнитель находится в тюрьме и обвиняется в создании преступного сообщества, которое начало свою деятельность в 2012 году. Всего в группировке состояло 28 человек, среди которых также был и другой исполнитель — рэпер Gunna, в данный момент находящийся под стражей.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
В Кремле объяснили слова Путина о потенциале российской армии на Украине
Детский горшок IKEA появился в продаже за 50 тысяч рублей
У россиян появилась возможность анонимных звонков во «ВКонтакте»
Иностранный футболист ЦСКА ответил на вопрос о безопасности пребывания в России
Минобороны показало видео удара по поставленным ВСУ Лондоном установкам Harpoon
Аксессуары для iPhone резко подорожали
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Синдзо Абэ
Племянника осужденного рэпера Young Thug обвинили в убийстве девушки
Бывший посол России в Японии рассказал о влиянии Абэ на отношения стран
Российская стилистка назвала комбинезон свадебным трендом лета 2022 года
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.