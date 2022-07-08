Племянника осужденного рэпера Young Thug обвинили в убийстве девушки выстрелом в лицо

Племянника осужденного рэпера Young Thug обвинили в убийстве своей девушки. Об этом сообщает TMZ.

Молодого человека по имени Фардерин Деонта Гриер полицейские обнаружили у дома рядом с телом его возлюбленной Дестини Фитцпатрик. Подозреваемый заявил, что является племянником американского рэпера Young Thug, позже эту информацию подтвердил источник из окружения артиста.

Гриер сообщил правоохранителям, что на погибшую было совершенно вооруженное нападение неизвестными людьми в масках. Позже племянник исполнителя сознался, что сам убил девушку, выстрелив ей в лицо.

Соседка Гриера подтвердила, что слышала ссору в доме молодого человека, после чего раздался выстрел.

В мае этого года 30-летнего американского рэпера Young Thug арестовали и обвинили в совершении 56 преступлений. На данный момент исполнитель находится в тюрьме и обвиняется в создании преступного сообщества, которое начало свою деятельность в 2012 году. Всего в группировке состояло 28 человек, среди которых также был и другой исполнитель — рэпер Gunna, в данный момент находящийся под стражей.