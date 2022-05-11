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Рэпера Young Thug арестовали и обвинили в 56 преступлениях

Американского рэпера Young Thug арестовали и обвинили в 56 преступлениях

Фото: Daniel DeSlover / Globallookpress.com

30-летнего американского рэпера Young Thug (настоящее имя — Джеффри Уильямс) арестовали и обвинили в создании организованного преступного сообщества, которое суммарно совершило 56 преступлений. Об этом сообщает TMZ.

По информации источника, на данный момент исполнитель находится в тюрьме и обвиняется в создании преступного сообщества, которое начало свою деятельность в 2012 году. Всего в группировке состояли 28 человек, среди которых также был и другой исполнитель — рэпер Gunna, который находится под стражей.

Сообщается, что в доме Young Thug был произведен тщательный обыск: детективы сломали в помещении несколько стен, а также перекопали задний двор на участке исполнителя. Рэпера и созданную им группировку под названием Young Slime Life обвиняют в совершении 56 преступлений, среди которых: рэкет, убийства, ограбления и акты насилия.

Одним из доказательств причастности артиста к совершению этих действий являются документы, в которых зафиксировано, что Young Thug брал в аренду машину, из которой в 2015 году был убит член конкурирующей банды.

Ранее рэпера The Kidd Creole приговорили к 16 годам тюрьмы за убийство бомжа.

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Анастасия Астахова
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