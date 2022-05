Рэпера The Kidd Creole приговорили к 16 годам тюрьмы за убийство бомжа

Американского рэпера The Kidd Creole приговорили к 16 годам тюрьмы за убийство бездомного

62-летний американский рэпер The Kidd Creole (настоящее имя — Август Дарнелл), один из пионеров хип-хопа старой школы и участник группы Grandmaster Flash and the Furious Five, приговорен к 16 годам тюремного заключения за убийство бездомного. Об этом сообщает TMZ.

Инцидент произошел в 2017 году: тогда артист, проходя мимо бомжа, обменялся с ним парой фраз, после чего нанес мужчине несколько ударов ножом в туловище. Рэпер скрылся с места преступления, уехав на метро в свой офис, а очевидцы вызвали бездомному скорую. В больнице врачи констатировали смерть жертвы от ударов ножом.

С самого начала The Kidd Creole утверждал, что действовал в рамках самообороны, однако собранные улики и показания свидетелей доказывали, что бездомный не представлял опасности для исполнителя. «Жизнь есть жизнь, независимо от того, является ли человек бездомным или генеральным директором», — заявили в суде.

