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В доме рэпера A$AP Rocky нашли оружие после его ареста по делу о стрельбе

TMZ: в доме рэпера A$AP Rocky нашли пистолеты после его ареста по делу о стрельбе

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

В особняке 33-летнего американского рэпера A$AP Rocky при обыске полицейские нашли несколько пистолетов после его ареста по делу о стрельбе. Об этом сообщает TMZ.

В ходе оперативных действий правоохранительные органы изъяли оружие из дома рэпера. Теперь экспертам предстоит узнать, как и при каких обстоятельствах он его приобрел.

Помимо этого, экспертиза покажет, использовались ли пистолеты во время стрельбы в Голливуде в ноябре 2021 года. Тогда, по словам пострадавшего мужчины, A$AP Rocky и его друзья выстрелили в него несколько раз. Впоследствии артист скрылся с места преступления. По информации источника, прокуратура пока не предъявляла исполнителю обвинений.

Ранее стало известно об аресте A$AP Rocky в Лос-Анджелесе в связи со стрельбой в ноябре прошлого года. В полицейский участок хип-хоп исполнитель отправился сразу из аэропорта, куда прилетел на частном самолете после отдыха с возлюбленной, певицей Рианной, на острове Барбадос.

Спустя сутки артиста освободили из под ареста за залог в размере 550 тысяч долларов.

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Анастасия Астахова
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