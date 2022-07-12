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28 россиян эвакуировали с горного перевала на Камчатке

Получившим тепловой удар туристам в горах Камчатки понадобилась помощь спасателей

Фото: Michael Runkel / Global Look Press

Группа туристов из 28 человек, отдыхающая на Камчатке, была эвакуирована с горного перевала после того, как несколько участников похода получили тепловой удар. Об этом пишет «Интерфакс».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС региона, помощь понадобилась туристам, которые отдыхали вблизи горы Верблюд в районе Авачинского перевала — на высоте около 800 метров несколько человек получили тепловой удар.

Инспектор природного парка «Вулканы Камчатки» на месте оказала нескольким людям доврачебную помощь, еще девять туристов, в том числе ребенок, были транспортированы на машине к автомобильной дороге навстречу машине «скорой помощи».

Пострадавших осмотрели в краевой больнице в Петропавловске-Камчатском, несовершеннолетний был доставлен в детскую больницу. Остальные туристы от госпитализации отказались.

Ранее в июле российский турист отправился кататься на мотоцикле в район бухты Средняя Лагерная на Камчатке и погиб, сорвавшись со скалы.

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Дарья Рыбак
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