На Камчатке погиб сорвавшийся со скалы российский турист

44-летний житель Московской области погиб на Камчатке, упав на мотоцикле со скалы

Российский турист отправился кататься на мотоцикле на Камчатке и, сорвавшись со скалы, погиб. Подробности случившегося сообщает управление Следственного комитета России по краю.

Уточняется, что трагедия случилась в понедельник, 11 июля. 44-летний житель Московской области в компании еще четырех человек прибыл в Камчатский край для отдыха и поездок на мотоцикле по региону.

Мужчина арендовал транспортное средство, приехал в район бухты Средняя Лагерная и, «полагаясь на значительный водительский опыт, стал совершать различные маневры». Отдыхающий не знал особенностей местного рельефа, из-за чего упал со скалы в воду вместе с мотоциклом.

В пресс-службе ведомства уточнили, что от полученных травм россиянин скончался в машине скорой помощи. По факту происшествия организована процессуальная проверка.

Ранее, 11 июля, сообщалось, что группа российских альпинистов, отправившихся в Безенгийское ущелье на Кавказе, запросила помощь спасателей из-за ухудшения самочувствия одного из участников. Отмечается, что у туриста началась горная болезнь.