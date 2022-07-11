Группа российских альпинистов запросила помощь спасателей на Кавказе

МЧС: группа альпинистов запросила помощь спасателей на Кавказе из-за самочувствия туриста

Группа российских альпинистов из Крыма запросила помощь спасателей в горном ущелье Черекского района на Кавказе из-за плохого самочувствия одного из туристов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

В понедельник, 11 июля, группа туристов из трех человек, находящихся в Безенгийском ущелье между перевалами «Дыхтау» и «Пушкина» на высоте около пяти тысяч метров, запросила помощь спасателей. По предварительной информации, у одно из участников началась горная болезнь.

В пресс-службе ведомства рассказали, что на поисково-спасательные работы выдвинулись семеро сотрудников высокогорного отряда МЧС России. Для эвакуации россиянина будет использован коммерческий вертолет.

Ранее в июне сообщалось, двое российских путешественников, спускавшихся со склона горы Черная пирамида в Сочи, поскользнулись и сорвались вниз. Туристы выжили и смогли запросить помощь в экстренных службах — спасатели обнаружили их и при помощи альпинистского снаряжения смогли эвакуировать.