ВСУ включили несколько российских городов в состав Украины на агитплакате

РИА: военные ВСУ включили Ростов-на-Дону, Белгород и Воронеж в состав Украины на карте

У военного Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружили карту, на которой Ростов-на-Дону, Белгород и Воронеж были включены в состав Украины. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

На жестком диске бойца ВСУ нашли агитационный плакат для детей, на котором еще до начала специальной военной операции несколько российских городов были включены в состав Украины. Коллаж хранился на компьютере в разделе «Для школ и детских садов».

Отмечается, что помимо российских населенных пунктов в состав Украины на карте также были включены некоторые территории Белоруссии и Польши. По данным агентства, морской пехотинец ВСУ поместил ноутбук с файлом агитплаката в тайник, размещенный на заводе имени Ильича в Мариуполе.

Ранее сообщалось, что оперативные планы Минобороны Украины разрабатывали иностранные советники. Участник российской хакерской группы RaHDit уточнил, что военные специалисты практически со всех стран НАТО делали материалы для боевой подготовки войск ВСУ.