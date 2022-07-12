Хакер RaHDit сообщил о разработке иностранными советниками планов Минобороны Украины

Оперативные планы Минобороны Украины разрабатывали иностранные советники. Об этом РИА Новости сообщил участник российской хакерской группы RaHDit.

Он уточнил, что военспецы практически со всех стран НАТО готовили «и оперативно-тактические планы, и систему обучения, и систему боевой подготовки» ВСУ. Собеседник агентства заявил, что сведения об этих людях есть у российских и украинских хакеров.

11 июля представитель RaHDIt заявил, что украинская разведка сотрудничает с криминалом и контрабандистами для перепродажи поставленного Западом оружия на «черном рынке». По его словам, Украина продает гранатометы, противотанковые системы уже на Запад, где они пользуются спросом.

Ранее RaHDIt слила в сеть была информацию об одной тысяче украинских разведчиков. Среди скомпрометированных — представители посольских резидентур в России, Индии, Австрии, Вьетнаме, ЮАР, Италии, Турции, Иране. Хакеры объяснили, что воспользовались брешью в защите сетей Центрального управления Главного управления разведки на острове Рыбальский в Киеве.