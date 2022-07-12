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Русские хакеры узнали о разработке иностранными советниками планов ВСУ

Хакер RaHDit сообщил о разработке иностранными советниками планов Минобороны Украины

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Оперативные планы Минобороны Украины разрабатывали иностранные советники. Об этом РИА Новости сообщил участник российской хакерской группы RaHDit.

Он уточнил, что военспецы практически со всех стран НАТО готовили «и оперативно-тактические планы, и систему обучения, и систему боевой подготовки» ВСУ. Собеседник агентства заявил, что сведения об этих людях есть у российских и украинских хакеров.

11 июля представитель RaHDIt заявил, что украинская разведка сотрудничает с криминалом и контрабандистами для перепродажи поставленного Западом оружия на «черном рынке». По его словам, Украина продает гранатометы, противотанковые системы уже на Запад, где они пользуются спросом.

Ранее RaHDIt слила в сеть была информацию об одной тысяче украинских разведчиков. Среди скомпрометированных — представители посольских резидентур в России, Индии, Австрии, Вьетнаме, ЮАР, Италии, Турции, Иране. Хакеры объяснили, что воспользовались брешью в защите сетей Центрального управления Главного управления разведки на острове Рыбальский в Киеве.

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Марина Совина
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