Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Стало известно о работе разведки Украины с криминалом для перепродажи оружия

RaHDIt заявила о работе разведки Украины с криминалом для продажи оружия на черном рынке

Фото: Reuters

Представитель российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности заявил, что украинская разведка сотрудничает с криминалом и контрабандистами для перепродажи поставленного Западом оружия на «черном рынке», пишет РИА Новости.

Источник подчеркнул, что RaHDIt «совершенно точно» стало известно о работе разведки Украины и с криминальными группировками, с контрабандистами.

«Куда потом идут деньги от продажи оружия Европе — это мы уже сказать не можем, возможно, они как-то таким образом себе получают дополнительное финансирование, но хотя, если честно, у нас есть сильное подозрение, что эти деньги просто кто-то откладывает себе на пенсию», — допустил он.

Хакер добавил, что подразумевает не стрелковое оружие, а противотанковые системы. По его словам, Украина продает гранатометы, противотанковые системы уже на Запад, где они пользуются спросом.

«...Используя новейшие американский, или английский, или немецкий гранатомет, гораздо легче разобраться с конкурентом, который перемещается на бронированном лимузине», — подчеркнул он. Источник добавил, что говорит об американских Javelin и британских NLAW.

Ранее издание Bulgarian Military заявило, что украинские военные продали французские самоходные артиллерийские установки Caesar, предоставленные Киеву. САУ приобрела Россия за 120 тысяч долларов.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Поставки газа по «Северному потоку» прекратились
Петренко исключили из Федерации фигурного катания Украины за участие в шоу Навки
Mercedes задумал отказаться от дистрибуции в России
Раскрыт новый флагман Xiaomi
Отставного полковника МВД России заподозрили в помощи трудовым мигрантам
Синоптик предупредил о тяжелом «супержарком» дне в Москве
49-летняя Гвинет Пэлтроу снялась топлес для рекламы одежды
Стало известно о покушении на чиновника в Запорожской области
В Японии объяснили запоздалое решение приспустить флаги из-за убийства Абэ
Electrolux объявил об уходе из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.