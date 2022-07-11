Стало известно о работе разведки Украины с криминалом для перепродажи оружия

RaHDIt заявила о работе разведки Украины с криминалом для продажи оружия на черном рынке

Представитель российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности заявил, что украинская разведка сотрудничает с криминалом и контрабандистами для перепродажи поставленного Западом оружия на «черном рынке», пишет РИА Новости.

Источник подчеркнул, что RaHDIt «совершенно точно» стало известно о работе разведки Украины и с криминальными группировками, с контрабандистами.

«Куда потом идут деньги от продажи оружия Европе — это мы уже сказать не можем, возможно, они как-то таким образом себе получают дополнительное финансирование, но хотя, если честно, у нас есть сильное подозрение, что эти деньги просто кто-то откладывает себе на пенсию», — допустил он.

Хакер добавил, что подразумевает не стрелковое оружие, а противотанковые системы. По его словам, Украина продает гранатометы, противотанковые системы уже на Запад, где они пользуются спросом.

«...Используя новейшие американский, или английский, или немецкий гранатомет, гораздо легче разобраться с конкурентом, который перемещается на бронированном лимузине», — подчеркнул он. Источник добавил, что говорит об американских Javelin и британских NLAW.

Ранее издание Bulgarian Military заявило, что украинские военные продали французские самоходные артиллерийские установки Caesar, предоставленные Киеву. САУ приобрела Россия за 120 тысяч долларов.