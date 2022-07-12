В Казани пройдут торжества по случаю 443-летия обретения иконы Богоматери

В Казани 20 и 21 июля пройдут торжества по случаю 443-летия обретения иконы Богоматери

В Казани, Республика Татарстан, пройдут торжества в честь 443-летия обретения Казанской иконы Божией Матери. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу митрополии региона.

Богослужения проведут 20 июля в Казанском Богородицком мужском монастыре и в воссозданном Казанском соборе. 21 июля пройдет общегородской крестный ход с Казанским образом Богоматери. За ним последует литургия, песнопения исполнит хор Московского сретенского монастыря.

Вечером 21 июля хор представит концертную программу в парке «Черное озеро». Также в дни торжества в городе пройдет фотовыставка, посвященная годовщине освящения Казанского собора.

Ранее стало известно, что Борисоглебский мужской монастырь в Торжке Тверской области включат в международный проект «Святыни неразделенного христианства».