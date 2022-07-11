Монастырь в Торжке включат в международный туристический маршрут

Борисоглебский монастырь в Торжке включат в проект «Святыни неразделенного христианства»

Борисоглебский мужской монастырь в Торжке Тверской области включат в международный проект «Святыни неразделенного христианства». Об этом пишет ТАСС.

Так, в новый маршрут войдет посещение экспозиции «История Борисоглебского монастыря», которая познакомит туристов с почти 1000-летней историей обители. Также гости узнают об истории жизни основателя монастыря преподобного Ефрема Новоторжского.

«Маршрут познакомит с историческим прошлым Тверской земли сквозь призму религиозной культуры региона. Преподобный Ефрем Новоторжский совершенно несправедливо малоизвестен за пределами Тверской области, между тем его смело можно назвать первым христианским проповедником Верхневолжья. Нам очень важно популяризировать имя святого и места, связанные с ним», — заявили в пресс-службе Всероссийского историко-этнографического музея (ВИЭМ).

Отмечалось, что главная цель проекта «Святыни неразделенного христианства» — создать первый в мире культурный маршрут по объектам общехристианского наследия Европы до разделения христианства на православную и католическую ветви, а также по местам хранения мощей и чтимых икон.

Ранее в июне сообщалось, что в Торжке открылась выставка археологических находок с территории Борисоглебского монастыря. На ней в том числе покажут очелье волосника XII века домонгольского периода из женского погребения.