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В Киргизии предотвратили теракт во время празднования Курбан-Байрама

Спецслужбы Киргизии предотвратили теракт в Бишкеке, подготовленный боевиками из Сирии

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Сотрудники спецслужб Киргизии предотвратили теракт в Бишкеке, который боевики из Сирии планировали совершить во время празднования Курбан-Байрама. Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики, передает ТАСС.

Сообщается, что правоохранителям удалось задержать двух иностранных граждан, причастных к «международной террористической организации». Они оба прибыли в Киргизию по по поддельным паспортам. Также были задержаны два гражданина республики, которые оказывали им содействие.

По данным спецслужб, один из прибывших из Сирии является инструктором по изготовлению самодельных взрывных устройств. Задержанные планировали совершить теракт в Бишкеке 9 июля. Они заранее арендовали квартиру неподалеку от центральной площади, чтобы проводить оттуда рекогносцировку.

«По данному факту возбуждено и начато расследование уголовного дела. Подозреваемые водворены в СИЗО», — сообщили в ГКНБ.

В марте в Киргизии задержали готовившего теракт смертника. Мужчина состоял в международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в России) и воевал в Сирии.

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Алевтина Запольская
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