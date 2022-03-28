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В Киргизии задержали готовившего теракт смертника

ГКНБ Киргизии сообщил, что 24 марта задержал готовившего теракт смертника

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии сообщил, что задержал готовившего теракт смертника. Об этом пишет 24.kg.

Задержание состоялось 24 марта. В пресс-центре ГКНБ утверждают, что боевик состоял в международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в России) и воевал в Сирии. Лидеры группировки отправили его с заданием совершить теракт в качестве смертника.

Задержанный находится в следственном изоляторе ГКНБ.

Ранее власти Таджикистана решили усилить меры для недопущения участия граждан страны в преступной деятельности и вооруженных конфликтах за рубежом.

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София Сарджвеладзе
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