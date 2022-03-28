В Киргизии задержали готовившего теракт смертника
ГКНБ Киргизии сообщил, что 24 марта задержал готовившего теракт смертника
Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии сообщил, что задержал готовившего теракт смертника. Об этом пишет 24.kg.
Задержание состоялось 24 марта. В пресс-центре ГКНБ утверждают, что боевик состоял в международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в России) и воевал в Сирии. Лидеры группировки отправили его с заданием совершить теракт в качестве смертника.
Задержанный находится в следственном изоляторе ГКНБ.
Ранее власти Таджикистана решили усилить меры для недопущения участия граждан страны в преступной деятельности и вооруженных конфликтах за рубежом.