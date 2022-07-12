В Совфеде исключили ограничение прав россиян из-за спецоперации

Сенатор Климов заявил, что права жителей России не будут ограничивать из-за спецоперации

Права жителей России не будут ограничивать из-за спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов в интервью «Парламентской газете».

Сенатор ответил на вопрос о том, будет ли необходимым в перспективе введение военного положения или каких-то других мобилизационных режимов.

«Тех мер законодательного характера, которые принимаются, в том числе в настоящее время, вполне достаточно. Наша задача, с одной стороны, — обеспечить безопасность людей, а с другой — ни в коем случае не ограничивать без крайней необходимости права и свободы», — сказал Климов.

Сенатор исключил введение ограничивающих права и свободы мер в настоящее время.

В мае ряд западных и американских СМИ, в том числе CNN, сообщали, что российские власти готовы официально объявить войну Киеву, чтобы начать всеобщую мобилизацию в стране и нарастить темпы спецоперации на территории Украины. Эксперты изданий предполагали, что это должно произойти в День Победы. В Кремле заявили об отсутствии у президента Владимира Путина планов ввести военное положение в стране.