Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Совфеде исключили ограничение прав россиян из-за спецоперации

Сенатор Климов заявил, что права жителей России не будут ограничивать из-за спецоперации

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Права жителей России не будут ограничивать из-за спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов в интервью «Парламентской газете».

Сенатор ответил на вопрос о том, будет ли необходимым в перспективе введение военного положения или каких-то других мобилизационных режимов.

«Тех мер законодательного характера, которые принимаются, в том числе в настоящее время, вполне достаточно. Наша задача, с одной стороны, — обеспечить безопасность людей, а с другой — ни в коем случае не ограничивать без крайней необходимости права и свободы», — сказал Климов.

Сенатор исключил введение ограничивающих права и свободы мер в настоящее время.

В мае ряд западных и американских СМИ, в том числе CNN, сообщали, что российские власти готовы официально объявить войну Киеву, чтобы начать всеобщую мобилизацию в стране и нарастить темпы спецоперации на территории Украины. Эксперты изданий предполагали, что это должно произойти в День Победы. В Кремле заявили об отсутствии у президента Владимира Путина планов ввести военное положение в стране.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
ВСУ нанесли удар дроном-камикадзе по домам в Запорожской области
Суд продлил на два месяца арест замкомандира батальона «Айдар»
Москвичам пообещали в меру жаркий август
В Совфеде предложили завершить спецоперацию на западе Украины
Набор для охоты на вампиров продали за миллионы рублей
Обвиненный в педофилии певец Ар Келли оказался помолвлен
На курортах Египта туристам запретили заниматься дайвингом и рыбалкой
Названы районы Москвы с подешевевшими новыми квартирами
Путин включил Слуцкого в состав Госсовета
В России оштрафовали Zoom
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.