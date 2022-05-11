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В Кремле прокомментировали информацию о введении военного положения в России

Песков: Путин не планирует вводить военное положение в России на фоне операции на Украине

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент России Владимир Путин не планирует вводить военное положение в стране на фоне специальной операции на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его комментарий приводит ТАСС.

Кроме того, пресс-секретарь главы государства призвал ориентироваться на заявления Путина о ходе спецоперации, который не раз подчеркивал, что действия на Украине идут по плану.

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Ранее депутат Госдумы Андрей Красов назвал «провокацией темных сил» слухи о введении военного положения в России.

По его мнению, сценарии подобных провокаций «пишутся за океаном» с целью демонизировать Россию. Краснов подчеркнул, что Вооруженные силы (ВС) России проводят специальную операцию в соответствии с планом, сейчас российские военные начали ее второй этап.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной целью защиту жителей республик Донбасса.

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Анна Щербакова
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