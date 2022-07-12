В Крыму пройдет фестиваль электронной музыки «Пиратская Станция»

В парке «Extreme Крым» на мысе Тарханкут 30 июля пройдет фестиваль электронной музыки

На мысе Тарханкут в Крыму 30 июля пройдет музыкальный фестиваль «Пиратская Станция». Зрителям покажут постановку «Circus», сообщает «Крым-Информ».

В мероприятии, которое запланировано в парке «Extreme Крым» в западной части полуострова, примут участие известные исполнители электронной музыки, среди которых — Gvozd, Electrosoul System, Gydra, Nais, Ozma, Mage, Kexit и Despersion.

«Уникальное театрально-цирковое шоу, ярчайшие постановки ведущих режиссеров, невероятные трюки всемирно известного цирка "Кракатук", сложнейшие декорации, технологии будущего и сеты популярных ди-джеев — все это гости увидят уже совсем скоро», — рассказал один из организаторов фестиваля Константин Выдыш.

Ранее сообщаюсь, что в Крыму с 15 по 19 августа пройдет фестиваль уличных театров. Участниками мероприятия станут театральные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Кургана и Самары: они покажут уличные спектакли на территории арт-парка «Таврида», рядом с арт-объектами, которые выступят в качестве декораций.