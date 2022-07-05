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В Крыму пройдет фестиваль уличных спектаклей

На «Тавриде.Арт» в Крыму с 15 по 19 августа пройдет фестиваль уличных театров

Фото: страница Арт-кластера «Таврида» во «ВКонтакте»

В Крыму с 15 по 19 августа пройдет фестиваль уличных театров — он станет частью большой программы «Тавриды.Арт». Об этом пишет ТАСС.

Участие в фестивале примут шесть театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Кургана и Самары: они покажут уличные спектакли на территории арт-парка «Таврида», рядом с арт-объектами, которые выступят в качестве декораций.

Например, московский театр клоунады «Микос» покажет интерактивное представление «Авиаторы», где опытные артисты выполнят трюки на моноцикле, будут жонглировать, показывать фокусы и держать баланс на вольностоящей лестнице. Петербургский театр «Вокруг» покажет немой спектакль «Сашины сказки» по мотивам историй из жизни и творчества Александра Пушкина, театр «Комик трест» в «Улитной рапсодии» расскажет о приключениях трех улиток, а курганский театр кукол «Гулливер» выступит со спектаклем «Made in Ural» о городской легенде о Кыштымском карлике.

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Отмечается, что на площадке «Тавриды.Арт» также пройдут фестивали моды, кино, любительских музыкальных групп, воздушных фигур, изобразительного искусства, команд КВН, авторской песни, спортивные и другие мероприятия. Зрители смогут бесплатно посетить более 300 шоу, выставок и представлений.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области на территории заповедника «Аркаим» с 8 по 10 июля пройдет одноименный XV фольклорно-этнографический фестиваль евразийских народов. В программе заявлены театральные представления, перформансы, кинопоказы, мастер-классы, лекции, конкурсы, ярмарка мастеров, народные игры и забавы.

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Дарья Рыбак
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