Россиянин решил переехать реку на квадроцикле и утонул

В Воркуте мужчина утонул во время переправы на квадроцикле через реку

В Воркуте 19-летний россиянин решил переправиться через воду на квадроцикле в месте слияния рек Воркута и Сыръяга и погиб. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По данным следствия, инцидент произошел у поселка Северный. Во время переправы на квадроцикле сидели два человека. Транспортное средство перевернулось, выбраться из воды смог только водитель — 19-летний пассажир утонул.

По факту происшествия следователи Республики Коми начали проверку. Сотрудники оперативных служб ищут тело 19-летнего молодого человека.

Ранее в Челябинской области двое жителей утонули, пытаясь спасти запутавшихся в рыболовных сетях лебедей. Один мужчина поплыл к птицам, однако запутался в рыболовных сетях. Второй попытался его спасти, но в результате погиб сам.