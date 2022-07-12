Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россиянин решил переехать реку на квадроцикле и утонул

В Воркуте мужчина утонул во время переправы на квадроцикле через реку

Фото: СК РФ по Республике Коми

В Воркуте 19-летний россиянин решил переправиться через воду на квадроцикле в месте слияния рек Воркута и Сыръяга и погиб. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По данным следствия, инцидент произошел у поселка Северный. Во время переправы на квадроцикле сидели два человека. Транспортное средство перевернулось, выбраться из воды смог только водитель — 19-летний пассажир утонул.

По факту происшествия следователи Республики Коми начали проверку. Сотрудники оперативных служб ищут тело 19-летнего молодого человека.

Ранее в Челябинской области двое жителей утонули, пытаясь спасти запутавшихся в рыболовных сетях лебедей. Один мужчина поплыл к птицам, однако запутался в рыболовных сетях. Второй попытался его спасти, но в результате погиб сам.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Курсы доллара и евро сравнялись впервые за 20 лет
Россиянин провел в реанимации две недели после укуса клеща и умер
Литва направит еще несколько миллионов евро Украине
Хоккеист Федотов примет присягу в закрытом режиме
Россияне смогут больше зарабатывать на просмотрах видео
Россиянин решил переехать реку на квадроцикле и утонул
Кремль оценил создание в Приморье отряда добровольцев для отправки на Украину
Кремль отреагировал на желание экс-президента Польши сократить Россию
Россиянам объяснили правила выбора дешевого вина
Британские медики предсказали превращение вспышки обезьяньей оспы в эндемию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.