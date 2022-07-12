Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Конкурент «Газпрома» прокомментировал идею продажи СПГ за рубли

«Новатэк» сообщил, что официальных решений о расчетах за СПГ в рублях не принималось

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Поставщики сжиженного природного газа (СПГ) не имеют обязательств по обязательной продаже валютной выручки, а такие решения, как оплата этого топлива в рублях, сейчас не рассматриваются. Соответствующий комментарий РБК предоставила пресс-служба главного российского конкурента «Газпрома», компании «Новатэк» (реализует проекты «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2»).

«Указом президента Российской Федерации СПГ-проекты освобождены от требований обязательной продажи валютной выручки. Более того, официальная позиция Кремля по вопросу расчетов за поставки СПГ рублями была озвучена: никаких решений на этот счет не принималось и ничего по этому поводу не рассматривается», — сообщили там.

О «всяческой поддержке» идеи продавать СПГ за рубли в интервью заявил глава Минфина Антон Силуанов. В «Газпроме», чей трубопроводный газ покупатели из «недружественных стран» должны оплачивать по новой схеме с использованием рублевых счетов, в начале июля отметили появление валютной конкуренции между экспортом по газопроводам и СПГ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда уточнял, что соответствующих решений не подготовлено. Перевод расчетов за трубопроводный газ в рубли последовал за указом главы государства Владимира Путина, анонсированного в конце марта.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Украинская разведка рассказала о подготовке к контрнаступлению
Конкурент «Газпрома» прокомментировал идею продажи СПГ за рубли
Украинским женщинам помешают свободно выехать из страны
Депутат Госдумы назвал Lego пропагандирующими нацизм «гомосячьими игрушками»
Друг Зеленского рассказал украинским военным анекдот про Арестовича
Россиянам назвали основные причины сильного отравления летом
Таксист сел на 23 года за изнасилование и убийство россиянки
Оксана Самойлова посетила закрытый Эрмитаж после похода Кардашьян в пустой Лувр
Экономист назвал справедливый курс доллара
Раскрыта судьба разрушенной черной дырой звезды
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.