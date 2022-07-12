Конкурент «Газпрома» прокомментировал идею продажи СПГ за рубли

«Новатэк» сообщил, что официальных решений о расчетах за СПГ в рублях не принималось

Поставщики сжиженного природного газа (СПГ) не имеют обязательств по обязательной продаже валютной выручки, а такие решения, как оплата этого топлива в рублях, сейчас не рассматриваются. Соответствующий комментарий РБК предоставила пресс-служба главного российского конкурента «Газпрома», компании «Новатэк» (реализует проекты «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2»).

«Указом президента Российской Федерации СПГ-проекты освобождены от требований обязательной продажи валютной выручки. Более того, официальная позиция Кремля по вопросу расчетов за поставки СПГ рублями была озвучена: никаких решений на этот счет не принималось и ничего по этому поводу не рассматривается», — сообщили там.

О «всяческой поддержке» идеи продавать СПГ за рубли в интервью заявил глава Минфина Антон Силуанов. В «Газпроме», чей трубопроводный газ покупатели из «недружественных стран» должны оплачивать по новой схеме с использованием рублевых счетов, в начале июля отметили появление валютной конкуренции между экспортом по газопроводам и СПГ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда уточнял, что соответствующих решений не подготовлено. Перевод расчетов за трубопроводный газ в рубли последовал за указом главы государства Владимира Путина, анонсированного в конце марта.