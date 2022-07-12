Минфин поддержал идею продажи СПГ за рубли

Силуанов заявил, что Минфин поддерживает идею продажи СПГ за рубли

Минфин всячески поддерживает идею продажи сжиженного природного газа (СПГ) за рубли, заявил министр Антон Силуанов в интервью «Ведомостям». Ранее в июле с предложением ввести механизм координации экспорта трубопроводного газа и СПГ выступил «Газпром».

Холдинг отметил появление валютной конкуренции между экспортом российского трубопроводного газа и СПГ, так как первый оплачивается рублями, рассказал замглавы департамента «Газпрома» Кирилл Полоус. В компании считают важным ввести механизм исключения такой конкуренции, отметил топ-менеджер. Крупнейший экспортер СПГ в России — НОВАТЭК. Позже в Кремле прокомментировали, что никаких решений относительно продажи СПГ за рубли пока не принималось.

В разговоре с журналистами Силуанов признал, что высокие цены на энергоносители — позитивное явление для России, но «мрачное» для остального мира. Министр также назвал способ снизить цены на газ и нефть — добиться этого помогла бы отмена санкций против России. Такой шаг положительно повлиял бы на стоимость продовольствия, энергоресурсов и логистики, «то есть всех тех товаров и услуг, против которых действуют санкции». «Работают простые законы спроса и предложения. Законы экономики ведь никто не отменял», — добавил Силуанов.

Кроме того, глава ведомства допустил переход на бартер вместо расчетов в валюте во внешней торговле. По его словам, главным инструментом для минимизации рисков притока выручки в долларах и евро является переход на рублевые платежи, но есть и альтернативные варианты расчетов. Источник «Ведомостей», близкий к правительству, сообщил, что в кабмине уже обсуждали возможность перехода на бартер в торговле с рядом стран.

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