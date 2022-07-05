Кремль ответил на информацию о переходе на рубли в оплате за СПГ

Песков: никаких решений о переводе на рубли оплаты за СПГ не принималось

Никаких решений о возможном переводе на рубли оплаты за экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) пока не принималось, ответил на вопрос журналистов официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Никаких подготовленных указов на этот счет нет», — прокомментировал он информацию. Вопрос о том, может ли речь идти об СПГ из портфеля «Газпрома» или об экспорте всего российского СПГ, Песков перенаправил в саму компанию. «Это нужно в "Газпроме" спросить, это же заявление оттуда», — сказал он.

Ранее замглавы департамента «Газпрома» Кирилл Полоус отметил появление валютной конкуренции между экспортом российского трубопроводного газа и СПГ, так как первый оплачивается рублями. В компании считают важным ввести механизм исключения такой конкуренции, отметил топ-менеджер.

23 марта президент страны Владимир Путин потребовал от Европы платить за трубопроводный российский газ в рублях. Позднее правительство опубликовало схему, по которой будет происходить оплата. Согласно ей, покупатели должны открывать в Газпромбанке счета в рублях и евро, а кредитная организация самостоятельно будет закупать рубли на внутреннем рынке. Власти некоторых стран, а также отдельные компании отказались от исполнения этих условий, из-за этого «Газпром» прекратил поставки в Польшу, Болгарию, Финляндию и Нидерланды.