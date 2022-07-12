Минфин допустил переход на бартер вместо расчетов в валюте

В Минфине заявили, что не возражают против перехода на бартер вместо расчетов в валюте

Минфин допускает переход на бартер вместо расчетов в валюте во внешней торговле, заявил глава ведомства Антон Силуанов в интервью «Ведомостям». Главным инструментом для минимизации рисков притока выручки в долларах и евро является переход на рублевые платежи, но есть и альтернативные варианты расчетов.

«Очевидно, что расчеты в евро или в долларах для нас неприемлемы. Остаются рубли или валюта, которой мы доверяем, или импорт, который для нас интересен. Мы не планируем переходить на бартер, но, если наши компании будут договариваться о товарообменных операциях через учет в национальной валюте, мы не будем этому препятствовать», — пояснил министр финансов. Чтобы упросить процедуру обмена товарами, в стране можно организовать централизованный клиринг, добавил он.

Бартер во внешней торговле в России не запрещен: такие операции регулируются федеральным законом «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности». Согласно ему, они могут осуществляться лишь при условии обмена равноценными по стоимости товарами. Если при обмене возникает ценовой диспаритет, одна из сторон обязана компенсировать разницу. Контролем и учетом товарообменных сделок занимается Федеральная таможенная служба (ФТС).

По словам близкого к ФТС источника, такие операции имеют место во внешней торговле России, хотя их объем сравнительно невелик. Другой собеседник издания, близкий к правительству, сообщил, что в Кабмине уже обсуждали возможность перехода на бартер в торговле с рядом стран. Источник из Российского союза промышленников и предпринимателей добавил, что несколько крупных отечественных компаний готовы к переходу на товарообмен.

Тем не менее, эксперты полагают, что потенциал бартера невелик. Проректор Всероссийской академии внешней торговли Наталья Волчкова рассказала, что такой формат торговли имел популярность в СССР, но тогда государство фактически выступало монополистом во внешней торговле. Сейчас, во-первых, ее участниками является сразу множество компаний, а во-вторых, структура экспорта и импорта России неоднородна, поэтому осуществить полноценный обмен товарами сложно. Руководитель направления реального сектора Центра макроэкономического анализа и прогнозирования Владимир Сальников добавил, что бартер — механизм дорогой и малоэффективный. Его следует использовать скорее в исключительных случаях, в текущих условиях — для торговли с «недружественными» странами.

Ранее переход на бартер допустили в Госдуме. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева заявила, что он может стать следующим шагом при полноценном отказе от продажи нефти и газа за доллары и евро недружественным странам. Дмитриева не исключила, что в случае газа, нефти, титана и никеля в сделки можно включить обязательства обязательной продажи тех или иных категорий импорта. А вот если покупатели откажутся соглашаться на такие условия, то можно в буквальном смысле обменивать российское сырье на иностранную продукцию.

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