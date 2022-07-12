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Известная авиакомпания потеряла летевшего без родителей ребенка

Летевшую без родителей в Майами девочку потеряли после рейса American Airlines

Фото: Sean Kilpatrick / Reuters

Американская авиакомпания American Airlines потеряла 12-летнего ребенка, севшего на рейс без родителей. О ситуации рассказала мать девочки на своей странице в TikTok. На вирусный ролик, набравший около двух миллионов просмотров, обратили внимание в Newsweek.

По словам американки Моники Джиллиам (Monica Gilliam), она отправила свою дочь одну на встречу с отцом рейсом известной авиакомпании из Чаттануги (штат Теннесси) в Майами — для этого женщина оплатила услугу сопровождения несовершеннолетних в размере 150 долларов (9,1 тысячи рублей).

Однако после приземления борта в Майами с женщиной связались сотрудники American Airlines и сообщили, что ребенок «пропал без вести». Как выяснилось позже, подросток попрощалась с членами экипажа и самостоятельно покинула самолет. Какое-то время девочка одна блуждала по аэропорту, не зная, куда ей дальше идти, — впоследствии она связалась с отцом по FaceTime и смогла покинуть терминал.

По словам Джиллиам, сотрудники авиакомпании были обязаны сопроводить ребенка до нужного выхода из аэропорта. «Больше не собираюсь летать рейсами American Airlines, то, что они сделали, непростительно», — заявила американка. В American Airlines ответили, что расследуют обстоятельства произошедшего.

Ранее бортпроводник авиакомпании Ryanair выпил предназначенный для пассажиров алкоголь и пошел под суд.

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