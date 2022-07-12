Дилер Mercedes-Benz начал привозить запчасти в Россию

Официальный дилер Mercedes-Benz начал привозить в Россию запчасти для иномарок из ОАЭ

Официальный дилер Mercedes-Benz начал привозить в Россию запчасти для иномарок из ОАЭ. Такое решение было принято без согласования с головным офисом компании. Об этом во вторник, 12 июля, сообщает Mash в своем Telegram-канале со ссылкой на источник.

По его данным, это необходимая мера, так как «ждать официальных поставок можно до бесконечности, а выживать как-то надо».

Предполагается, что автосалоны и сервисные центры на Ленинградском проспекте в Москве и подмосковных Вешках были закрыты после приостановки экспорта машин в Россию. При этом работники компании уверяют, что благодаря закрытию управленцы салонов хотели сэкономить траты и обеспечить деятельность минимального числа центров Mercedes-Benz в стране.

В настоящий момент, как сообщает Mash, также решается вопрос с параллельным импортом, который необходим, чтобы устранить проблемы с нехваткой запчастей в России. По этой причине официальный дилер Mercedes-Benz захотел привозить запчасти для иномарок из ОАЭ.

11 июля стало известно, что Mercedes-Benz начал размышлять о продаже новому дилеру имущества, принадлежащего дистрибутору «Мерседес-Бенц Рус». Таким образом, компания решила отказаться от дистрибуции в России. Среди возможных претендентов на покупку — «Панавто», «Автодом», «Авилон» и «Мейджор». Не исключается также продажа склада автомобилей и дилерского центра через торги.

О приостановке производства автомобилей Mercedes-Benz на территории России и поставок авто стало известно 3 марта. Тогда в сообщении уточнялось, что решение останется в силе «до дальнейшего уведомления». Позднее в компании отметили, что на операции, связанные с прекращением деятельности в России, было потрачено 709 миллионов евро (около 750 миллионов долларов).